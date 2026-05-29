◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク２―０広島（２９日・みずほペイペイ）広島が今季最少の１安打完封負けで、交流戦開幕４連敗を喫した。今季ワーストを更新する借金１０に膨らんだ。５月までに２ケタ借金を抱えるのは、２０１２年以来で１４年ぶり。敵地のソフトバンク戦は１８年６月１７日の白星を最後に、２１年６月９日から１分けを挟み８連敗となった。先発・玉村は７回２失点。２回１死三塁から山本祐の遊