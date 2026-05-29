キッチン周りに私のこだわりを詰め込んだ憧れのマイホーム。家族3人での新生活を楽しみにしていました。ところが、切迫早産で入院することになり、新居での生活はしばらくお預けに。夫ひとりで身の回りのことをするのは大変だろうとは思っていたのですが、「母さんが来てくれてるから助かってる」という言葉がポロッと出てきました。そのときはそこまで深く考えていなかったのですが…。無事に出産を終え、赤ちゃんと一緒にようや