◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武１３―４ＤｅＮＡ（２９日・ベルーナドーム）西武が猛攻でＤｅＮＡとの３連戦初戦を制し、球団初の交流戦開幕から３連勝を達成。先発全員安打で両リーグ最速で今季３０勝目を挙げ、２２年８月３０日以来の貯金１０に到達した。打線は両軍無得点の２回１死一、三塁で源田が右翼線への適時二塁打を放ち先制。１死二、三塁からは続く西川の二ゴロの間に、三塁走者・渡部が本塁に生還し、２