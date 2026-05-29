◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武１３―４ＤｅＮＡ（２９日・ベルーナドーム）ＤｅＮＡは前カードのオリックス戦（横浜）に続いて今季３度目の２ケタ失点で３連戦の初戦を落とし、交流戦成績は１勝３敗となった。２点を先取された直後の３回、度会隆輝外野手の４号２ランで一度は追いついたものの、その裏に先発のドラフト２位ルーキー・島田舜也投手が４本の長短打を浴びて４失点。島田は４回にもカナリオにソロを浴び