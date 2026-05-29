東京ディズニーリゾートの公式サイトが、29日に更新。東京ディズニーリゾート40周年記念プライオリティパスが、8月31日をもって終了することが発表された。【対象施設一覧】「プライオリティパス」対象アトラクション＜全14施設＞同パスは、パーク入園後に東京ディズニーリゾートの公式アプリから体験したい対象施設を選択して取得することができるサービス。ゲストは決められた時間に専用レーンから入場し、短い待ち時間で施