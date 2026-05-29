J1福岡は29日、百年構想リーグで暫定的に指揮を執る塚原真也監督（41）が、2026〜27年シーズンから正式に監督に就任すると発表した。塚原氏は「少しずつチームとしての土台を積み上げることができた。新しい歴史をつくっていけるよう覚悟と責任を持って全力を尽くす」とコメントした。福岡はハラスメント行為により今年1月に金明輝前監督との契約を解消。ヘッドコーチを務めていた塚原氏が暫定的に監督に就任した。