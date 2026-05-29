ボートレース住之江の「守口市制80周年記念競走」が30日、開幕する。意外にも当地が初登場となる梶山涼斗（28＝佐賀）。「ハイ！初めてです。8年目になるんですが、これで24場を全部制覇しました（笑い）」とまるで新人のようなハキハキとした受け答え。佐賀支部、元気の良さから当然、峰竜太のグループかと思われたが「北川太一さんにお世話になっています」。気になる前検の方は「ちょっとカカリが甘かった。乗りづらさも解