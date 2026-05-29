日本バレーボール協会は29日、公式サイトを更新。バレーボール男子日本代表チームの選手とスタッフを対象に、所持品検査および薬物検査を行ったことを公表した。その結果、問題は確認されなかったという。警視庁は28日、大麻を所持していたとして、バレーボール日本代表の佐藤駿一郎容疑者を麻薬取締法違反（所持）の疑いでを逮捕した。逮捕容疑は27日夕、東京都板橋区のパチンコ店で大麻を所持した疑い。日本バレーボール協会