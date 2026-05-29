集団でけんかをするため、鉄パイプなどを持って集まった疑いで18歳の男ら3人が逮捕されました。20歳と18歳の男ら3人は2025年7月、東京・練馬区の路上で、鉄パイプや特殊警棒などを持って集まった疑いが持たれています。警視庁によりますと、SNS上でトラブルになった2人がそれぞれ仲間を呼び、あわせて30人でけんかをしようとしていたとみられています。現場を目撃した人から110番通報を受け、警視庁が対応したため、けが人はいませ