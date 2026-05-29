5月29日（金）に放送された『ザワつく！金曜日世界の絶景2時間スペシャル』で、長嶋一茂がドローンの国家資格（無人航空機操縦者技能証明）の取得を電撃発表。石原良純と高嶋ちさ子を驚かせた。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！これを記念して、特別企画の放送が決定。6月19日（金）、『ザワつく！金曜日』×『ザワつく！絶景GP一茂とドローンの会〜初夏に見ておきたい日本の絶景ベスト20〜』合体3時間SPと銘打ったスペ