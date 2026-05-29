全仏オープン 大会期間：2026年5月24日～2026年6月6日 開催地：フランス パリ コート：クレー（赤土） 結果：[マグダ リネッテ] 0 - 2 [イガ シフィオンテク] 試合の詳細データはこちら≫ 全仏オープン第6日がフランス パリで行われ、女子シングルス3回戦で、マグダ リネッテと第3シードのイガ シフィオンテクが対戦した。 第1セットはイガ シフィオンテクが6-4で先取。第2セッ