【その他の画像・動画等を元記事で観る】 宇多田ヒカルが5月11日に放送されたTBS『CDTVライブ！ライブ！』で披露した「Flavor Of Life-Ballad Version」の映像がYouTubeで公開された。この日のためにあらたなアレンジが施された貴重なバージョンとなっている。 なお、この映像は4週間限定での公開となっている。また、YouTubeでは同番組で宇多田が披露した「パッパパラダイス」「One Last Kiss」の映像も期間限定で公開