写真：くるりが出演した、『Suchmos The Blow Your Mind TOUR 2026』大阪公演のライブ写真 Suchmosがリスペクトするアーティストを招いて行う対バンツアー『Suchmos The Blow Your Mind TOUR 2026』全9都市の同公演レポートを『THE FIRST TIMES』独占で実施中。今回は5月26日、『Suchmos The Blow Your Mind TOUR 2026』3ヵ所目となる大阪・Zepp Osaka Bayside公演、初日をレポートする。 ■キャリア