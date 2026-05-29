【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Aoooが、11月22日に東京・日本武道館でのワンマンライブ『Budoookan』を開催する。 ■アンコールで、ボーカルの石野理子が発表 5月29日にZepp Hanada（TOKYO）で行われた初のZeppツアー『Aooo Live Tour “RINGRING”』の国内最終公演のアンコールで、ボーカルの石野理子が発表した。 なお、6月3日リリースの2nd Album『Rooom』には、『Budoo