5月29日（金）放送の『沸騰ワード10』では、伝説の家政婦・志麻さんの古民家改装ドキュメントの続編を放送した。3年7ヶ月前、400坪の土地に建つ母屋と納屋つきの築120年の古民家を格安で購入した志麻さん。今回の作業にはACEes・浮所飛貴、モグライダー・ともしげ、フリーアナウンサー・岩田絵里奈が助っ人として参加。作業のあとは、志麻さんの多国籍フルコース料理も堪能した。母屋の縁側づくりこの日は、母屋の縁側づくりから。