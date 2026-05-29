俳優の近江谷太朗（60）が主演を務める舞台「エンドゲーム」が20日、東京・新国立劇場小劇場で開幕した。ノーベル賞作家サミュエル・ベケットによる傑作戯曲を上演。4人の登場人物が終末的な状況下で閉塞感のある部屋に閉じ込められ、絶望的な日々を送り続ける…という不条理劇で、15、16日にはプレビュー公演が行われた。小川絵梨子氏によるフルオーディション企画で1016人の応募から主役に選ばれた近江谷は、キャスター付き