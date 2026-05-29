◇交流戦西武13―4DeNA（2026年5月29日ベルーナＤ）西武の先発・高橋光成投手（29）が7回2/3を8安打4失点の粘投で、今季6勝目。自身が持つ球界ワースト記録の交流戦連敗を「12」でストップさせ、チーム初の交流戦の開幕3連勝（1分け挟む）に貢献した。2―0の3回に度会に右越え2ランを浴び同点を許すも、味方がその裏に桑原、古賀悠、源田の適時打で一挙4得点で勝ち越し。その後もカナリオ、ネビンの両助っ人に一発が飛び