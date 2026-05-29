◇プロ野球セ・パ交流戦 西武13-4DeNA（29日、ベルーナドーム）西武の郄橋光成投手が約7年ぶりに交流戦で勝利を挙げました。郄橋投手は初回、3者凡退の立ち上がり。2回は先頭にフォアボールを与えますが、後続を抑え先制点を許しません。2回に源田壮亮選手のタイムリーなどで2点の援護を受けた郄橋投手でしたが3回、2アウト1塁の場面で度会隆輝選手に初球をとらえられ同点ホームランを許します。それでも直後の