ボートレース大村のヴィーナスシリーズ第4戦「スマホマクール杯」は29日の最終日12Rで優勝戦を実施。なお2号艇で出場予定だった孫崎百世（37＝滋賀）は周回展示中に落水したため欠場となり、5艇立てで行われた（2番に関する舟券は返還）。レースはインの平川香織（25＝埼玉）がカド3コースから差して先行した小芦るり華を2周2マークの切り返しで逆転して1着。2018年5月22日に戸田でデビューしてから13回目の優勝戦進出で、念願の