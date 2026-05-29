◇交流戦阪神1─0ロッテ（2026年5月29日ZOZOマリン）阪神がロッテを1―0で下した。チームは連敗を3で止めた。先発・高橋がまた快投を見せた。ロッテ打線を相手に8回を2安打無失点の快投で6勝目を挙げた。9回はドリスが締めて逃げ切った。19年以来、7年ぶりとなる交流戦のマウンド、それでも淡々と0を並べ、パ・リーグにも実力を知らしめた。打線は2回に1点を奪った。先頭・立石が15打席ぶりとなる安打で出塁し、1死満