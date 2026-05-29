◇プロ野球セ・パ交流戦 阪神 1-0 ロッテ（29日、ZOZOマリン）ここまで交流戦3連敗中だった阪神。戦いの場を移して迎えたロッテとの初戦に完封勝利としました。この日の先発は負けなしの5勝と好投が続く郄橋遥人投手。初回の先頭に死球を与えるも、後続を併殺打に取るなど、打者3人で抑える立ち上がりとします。すると2回には、対するロッテの先発・田中晴也投手の前に、立石正広選手と伏見寅威選手がヒットで出塁。熊谷敬宥