バレーボールSVリーグの名古屋が29日に公式サイトを更新。大麻を所持していたとして、佐藤駿一郎容疑者（26）が28日に警視庁に麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕されたことを受け、全選手、スタッフを対象とした薬物検査を実施していると発表した。捜査関係者への取材によると、佐藤容疑者は東京都内のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして、警視庁が麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕した。逮捕容疑は27日夕、東京都板橋