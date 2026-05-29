東京都稲城市の「ＴＯＫＹＯＧＩＡＮＴＳＴＯＷＮ」（東京ジャイアンツタウン）で２９日、建設中の水族館の大水槽に使われるアクリル板が搬入された。水族館は、読売巨人軍のファーム球場「ジャイアンツタウンスタジアム」に併設される計画で、昨年から本格工事が始まった。大水槽内に設けられる３６０度透明の「水中回廊」が目玉。２０２７年の開業を目指している。この日は高さ約８メートル、幅約３メートル、重さ１６