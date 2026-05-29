FIFAワールドカップ2026の26人のメンバーに名を連ねたDF冨安健洋選手。24年6月以来、日本代表の試合には遠ざかっていたものの、自身2度目のワールドカップに挑みます。「うれしい気持ちと、いろんなことがあった中で選んでもらえていることに感謝。その責任感というのは問われると思っているので、しっかり責任を持ってプレーをしたい」恵まれたフィジカルと技術力も兼ね備え、守備ではオールラウンドに活躍。21年には世界的強豪ア