GetNaviが運営している有料向けオンラインコミュニティサービス「GetNavi Salon」において、初のリアルイベントを開催します。GetNavi Salonに入会していなくても、無料でご参加いただけるイベントです！ 今回のイベントでは、家電好き芸人・かじがや卓哉さんをゲストに迎えた最新ロボット掃除機トークに加え、話題のリベイク機能付き調理家電を使った食べ比べ企画も実施予定です。 「注目リベイカーで食べ比べ選手権」では