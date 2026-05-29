5月29日までに、男女混合パフォーマンスグループ『AAA（トリプルエー）』のメンバーの宇野実彩子が自身のInstagramを更新。近影を公開したが、その姿が話題となっている。宇野は、《運動神経悪すぎて学校のテニス全然楽しくなかったけど何周もしてやっと楽しい》と綴り、最新の動画をアップ。そこには、テニスコートでテニスに励む宇野の姿が映っていた。「動画に映る宇野さんは、上下真っ白のテニスウェアを着用。同じく白い