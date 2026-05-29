YouTubeチャンネル「猫とネコ」に投稿されたのは、腹ペコの子猫たちの食事時間の様子です。扉前で大渋滞する姿や、食事が進むにつれて静かになる様子が紹介され、記事執筆時点で2500回再生を記録。「可愛い…がいっぱい」「見事に静かになりますね～」といったコメントが寄せられています。 【動画：腹ペコで『元気に鳴いていた子猫たち』→満腹になった結果…『尊すぎる変化』】 ごはん待ちの子猫たちが扉前で大渋滞