不安な気持ちにさせてしまうNG行動4選 1.大きな声や急な動き 猫と暮らすうえで気をつけたいのが、大きな声や急な動きです。猫は人の4～5倍もの音を感じ取るといわれるほど聴覚が発達しており、怒鳴り声や突然の動きは「危険」と認識されてしまいます。掃除機やテレビの音量、子どものはしゃぎ声もストレスの原因になりがちです。 普段から静かな環境を意識し、動作はゆったりと行うことが大切。音を伴う作