家族が入院をするとなると、これまでの生活とは変わります。誰かの負担が大きくなることもあるでしょう。そんなときどうしますか？今回は、夫が長期にわたって入院することになった筆者の友人のエピソードをご紹介します。 夫が入院し、すべてを一人でやることに