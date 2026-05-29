おやつを食べるために一生懸命考える猫ちゃんに、まさかのハプニングが発生…？その愛らしい結末が反響を呼んでいます。 話題の動画の再生回数は54万回を超え「暗いから黒目おっきくなるの可愛すぎる」「下アングルからの猫パンチが可愛すぎる」「可愛すぎて笑いが止まりませんでした」といったコメントが集まっています。 【動画：筒の中におやつを入れて『猫を撮影』→途中までいい感じだったのに…完全に予想外の展開】