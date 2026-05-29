タレントでグラビアアイドルの森脇梨々夏(24)が、5月26日発売の「週刊SPA!」(扶桑社)6月2・9日合併号で表紙を飾り、「美女地図～私が主人公～」に登場した。 【写真】マシュマロボディからあふれる果実 海辺の街を舞台に、赤い薄手のワンピースに麦わら帽子で可憐さをアピールしたかと思えば、さわやかな笑みを浮かべながら、たわわな果実を惜しげもなく披露。一瞬で引き込まれるショットを連発して