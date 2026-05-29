AIエージェント開発企業のEmergence AIが、長期間にわたってAIエージェントを自律動作させた際の振る舞いを観測する研究プラットフォーム「Emergence World」を公開しました。個別のタスクにおけるスコアではなく、現実世界の信号を含む環境でAIエージェントを何週間も連続して実行させた場合に何が起こるか検証しており、モデルごとに社会構造や暴力性、生存率などが大きく異なる結果が報告されています。Emergence World - Where