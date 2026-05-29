◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ０―１阪神（２９日・ＺＯＺＯマリン）ロッテは阪神とのカード初戦で、今季７度目の零封負け。交流戦開幕からの連勝は３でストップした。先発した田中は６回１１５球を投げて３安打、２四球、３奪三振、１失点で４敗目。３月２８日の西武戦（ＺＯＺＯ）以来となる今季２勝目はならなかった。初回２死一、三塁のピンチは無失点で切り抜けたものの、２回１死満塁では中野の二ゴロの間