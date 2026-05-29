ガールグループ「ＩＬＬＩＴ」のＭＯＫＡ（モカ）が活動再開することを２９日、ファンプラットフォーム「Ｗｅｖｅｒｓｅ」を通じて発表した。ＭＯＫＡは４月２０日に体調不良のため、当面の活動を休止することを発表していた。所属する「ＢＥＬＩＦＴＬＡＢ」が「Ｗｅｖｅｒｓｅ」に投稿した文書では「ＭＯＫＡはこれまで治療と休息を並行しながら回復に専念しており、無理のない範囲で活動を再開しても問題ないとの医療スタ