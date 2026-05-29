自民、維新から相次いで連立入りに向けたラブコールを送られている国民民主。玉木雄一郎代表は補正予算案に理解を示すなど、与党寄りの姿勢を見せるが、党内では連立入りに否定的な見方が多く、与党への接近には警戒感も根強い。水面下では、秋に行われる予定の代表選に向けた路線対立が進みつつあるという。 ここ最近、与党からは国民民主の連立入りを歓迎する発言が相次いでいる。自民の鈴木俊一幹事長は「国民民主が連
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