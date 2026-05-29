JR上有田駅前にある原田酒店の店内に並ぶ乗車券＝29日午後、佐賀県有田町佐賀県有田町の上有田駅前にある酒店が、JR九州による乗車券の委託販売を30日で終える。交通系ICカードが利用できるようになり、買い求める客が減ったためだ。同社管内で地域住民らが切符を扱う「簡易委託駅」は約50あるが、駅舎外での販売はここだけ。終了を惜しみ、鉄道ファンらが切符を買い求めた。「原田酒店」には博多や佐世保、長崎までの紙製の在