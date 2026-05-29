全日本プロレスは29日、新木場1stRINGで「スーパーパワーシリーズ2026」を行った。セミは青柳優馬と関本大介が小藤将太と恋愛リアリティショーに出演した安斎勇馬が組んで対戦した。試合は安斎と青柳が先発。グラウンドの攻防などで手の内を探ると、お互いにパートナーにつなぐ。再び対戦すると安斎がドロップキック、その前に小藤の蹴りで青柳が左膝を負傷（？）。安斎は左膝を集中攻撃する。やっと関本に渡すと10分すぎ、