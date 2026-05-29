日本人の5人に1人が悩みを抱えているという「睡眠」。来月（6月）から病院の看板などに「睡眠障害」と掲げることが出来るようになりました。狙いはどこにあるのでしょうか?【写真で見る】病院の看板などに単独で掲げられる「診療科名」はどれ?「睡眠障害○○科」と表示できるおかげで受診ハードルが下がる?山内あゆキャスター:これから暑くなると寝苦しくなり、ますます不眠の症状を訴える人が多くなるそうです。病院で診てもらお