2025年に実施した国勢調査の速報で、愛知県の人口は約745万人となり、1950年以降で初めて減少に転じました。 【写真を見る】愛知の人口は約745万人 1950年以降で初めて減少に 女性の方が約2万8000人多く “自然減少数が転入による社会増加数を上回った” 2025年10月1日現在の愛知県の人口は744万9403人で、前回の2020年より9万3012人、率にして1.2%の減少となりました。 47都道府県のうち、東京都、神奈川県、大阪府に次いで4位