◇プロ野球 交流戦 阪神 1-0 ロッテ(29日、ZOZOマリン)交流戦最初のカードとなった広島戦で3連勝としていたロッテ。本拠地に戻って迎えた阪神との初戦で完封負けを喫しました。この日の先発は田中晴也投手。初回から3塁への進塁を許すも無失点の立ち上がりとするも、2回には2本のヒットと四球で1アウト満塁のピンチを招き、ゴロの間に1点を失いました。それでも以降は得点を許さず。無失点のイニングを重ねます。この粘投を援護し