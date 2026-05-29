29日午後8時頃、佐世保市若葉町で付近の住民から「2階建ての共同住宅の1階から炎が出ている」と消防に通報がありました。 警察や消防によりますと、2階建てアパートから火が出て、消防が消火活動を行っています。 現在のところ、逃げ遅れやケガ人の情報はないということです。