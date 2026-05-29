※詳しくは動画をご覧ください 食品コーナーの品ぞろえが豊富に。 今年36年目を迎えた長崎市の「イオン東長崎ショッピングセンター」が、今月23日にリニューアルオープンしました。 ニーズに合った商品を提供し、地域に密着した店舗を目指します。