長崎市の「市庁舎跡地」の活用に新たな動きです。 市は、新しい文化芸術ホールの建設に加えて、NHK長崎放送局が移転する方向で協議を始めることを明らかにしました。 （鈴木 長崎市長） 「余剰地の一部にNHKが移転してくることは、最適な選択肢であると考えており、今後、移転候補地として検討を進めるための、正式な協議を開始したいと考えている」 長崎市議会の各派代表者会議で、鈴木市長はNHKと協議