札幌・豊平警察署は2026年5月29日、札幌市東区に住む機械工の男（34）をひき逃げの疑いで逮捕しました。男は5月14日午前10時半ごろ、札幌市豊平区平岸7条14丁目の道道で、軽乗用車を運転中に、右折待ちで停車している乗用車に追突。乗用車を運転していた男性（36）などにけがをさせたにも関わらず、救護せずその場から立ち去った疑いが持たれています。この事故で、乗用車に乗っていた2人が首や腰に軽いけがをしました。乗用車の運