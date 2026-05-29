◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム―巨人（２９日・エスコンフィールド）巨人の井上温大投手が日本ハム打線を相手に５回３安打２失点と粘投し、マウンドを降りた。スポーツ報知評論家で球団ＯＢの村田真一氏は「よく２失点で踏ん張った」と評価する一方、勝ち星を積み重ねていくための課題を挙げた。＊＊＊＊＊井上の調子は良くもなく悪くもなく、という感じやったね。でもこういう状態の時、どう立ち回るか