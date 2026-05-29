タレントの長嶋一茂（60）が、29日放送のテレビ朝日系『ザワつく！金曜日世界の絶景2時間スペシャル』（後6：50）に出演。ドローンの国家資格を取得したことを告白した。【写真】すごい絶景！長嶋一茂がドローンで撮影した白川湖放送では、フライトトレーニングはもちろん、慣れない座学やパソコンとも格闘するなど、ドローンの国家資格（無人航空機操縦者技能証明）に合格するまでの道のりを報告し、スタジオの石原良純＆高