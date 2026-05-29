アル・ナスルは29日、ジョルジェ・ジェズス監督の今シーズン限りでの退団を発表した。ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドやセネガル代表FWサディオ・マネ、クロアチア代表MFマルセロ・ブロゾヴィッチらスター選手を擁するアル・ナスルは、昨シーズンのサウジ・プロフェッショナルリーグで3位に終わり、AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）では準決勝敗退。すると、シーズン終了後にはステファノ・ピオリ前監督の