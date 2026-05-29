お笑いコンビ「千鳥」大悟が２９日、都内で行われた綾瀬はるかとダブル主演した映画「箱の中の羊」（是枝裕和監督）の初日舞台あいさつに出席した。本格的な演技への挑戦については「芸人は消したけど、自然とやれた」と回想。「綾瀬はるかに膝枕されて、照れてない大悟はすごい」と印象的なシーンを挙げて自画自賛した。作品にちなみ、大切なこと、ものを聞かれると「こういう場」と回答。今回の作品では、国内でのイベント