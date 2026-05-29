ルーマニア政府は29日、ロシアのドローンが墜落し、負傷者が出たことを受け緊急会議を開き、「全責任はロシアにあり、国際法を軽視している結果」だと非難しました。ルーマニア国防省によりますと、29日未明にウクライナとの国境近くの町でドローンが確認されました。ドローンは領空内を4分ほど飛行したのち、住宅街に墜落したということです。これによる火災で2人が軽傷を負いました。ルーマニアはNATO＝北大西洋条約機構の加盟国