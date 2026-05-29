6月17日（木）、新感覚のフットボールゲーム『Copa City』が発売される。発売に先駆け、メディア向けに先行試遊会が開催され、元日本代表FWの佐藤寿人さんも参加した。『Copa City』は、従来からあるプレイヤーが選手や監督になるものではなく、「試合を運営する側」にフォーカスした第三のフットボールゲーム。選手ではなく都市を操り、試合の舞台裏にある「メガイベントの物流やインフラ」に特化したゲームだ。実際に試遊